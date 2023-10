نعت وزارة الخارجية الأميركية الاعلامية جيزال خوري عبر منصّة "اكس"، وكتبت: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الإعلامية صاحبة المسيرة الطويلة جيزال خوري. العزاء لعائلتها وأسرتها الإعلامية الكبيرة".

We are saddened to learn of the passing of prominent journalist Giselle Khoury. Our sincere condolences to her friends and family. https://t.co/kfN0QKwRrb