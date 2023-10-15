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اليونيفيل تعلن أن مقرها العام في جنوب لبنان أصيب بصاروخ

أخبار لبنان
2023-10-15 | 12:59
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اليونيفيل تعلن أن مقرها العام في جنوب لبنان أصيب بصاروخ
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اليونيفيل تعلن أن مقرها العام في جنوب لبنان أصيب بصاروخ

اليونيفيل تعلن أن مقرها العام في جنوب لبنان أصيب بصاروخ

أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن مقرها العام في الناقورة أصيب بصاروخ، تعمل على التحقق من مصدره، فيما سجل تبادل لاطلاق النار خلال ساعات النهار بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت في بيان: "هذا اليوم شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل"، مضيفة "كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره"، من دون تسجيل خسائر.

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