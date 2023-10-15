بلدة شبعا شيّعت الشهيدين خليل اسعد علي هاشم وزوجته

بلدة شبعا شيّعت الشهيدين خليل اسعد علي هاشم وزوجته

في وقت كان القصف المتقطع مسيطرا على يوميات الجنوب شيعت بلدة شبعا الشهيدين خليل اسعد علي هاشم وزوجته زناد عاكوم اللذين سقطا بقذيفة اسرائيلية استهدفت منزلهما امس.



وأكد النائب قاسم هاشم ممثلًا الرئيس نبيه بري خلال العزاء ان قدر اهل الجنوب من شبعا والعرقوب حتى الناقورة تأكيد الهوية والانتماء في مواجهة عدو حاقد لا يعرف الا القتل والاجرام.







