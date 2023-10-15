الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
أخبار لبنان
2023-10-15 | 14:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
3
min
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
رأى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في ذكرى 13 تشرين، أن "الفساد بمفهومه مناقض للقانون ويدمر مؤسسات الدولة ويخفف مواردها ويحاول ثرواتها الى جيوب المنتفعين ويفقد الدولة امكاناتها وفي حالة لبنان يضعها في جيب الخارج ويفقد المواطن الحرية الفردية".
ولفت باسيل الى أننا "جيل حرية سيادة واستقلال عشنا على حلم تحقيقها من العام ١٩٨٩ ختى العام ٢٠٠٥ وتيقنا ان عيش الحرية أصعب من التاني بها وان تبقى حرا وانت في الحكم امر صعب إذ عليك احترام حرية الآحرين اما الاستقلال فحدده في حرية بلدك".
ورأى أن "النزوح السوري يتخطى كل قدرة على استيعابه ويتجاوز كل رقم، هذا النزوح يضرب كل المواثيق والقوانين الدولية ويناقض القوانين اللبنانية كافة وبالتالي النازح الذي يعمل خلافًا للقانون يضرب السيادة إضافة إلى حرمان المواطن من الكهرباء وغيرها كون النازح يقاسمه اياها يصبح النازح متقدما على ابن الأرض".
وفي الرئاسة، سأل باسيل "اين نكون من الحرية والسيادة اذا فرض احد علينا رئيسن؟ وهل الرئاسة تسمح تلزمنا لمجموعة خماسية وسياسة؟ وهل الاستقلال يسمح ان نكون تابعين لاحد بفعل المصلحة والمال؟"، مضيفاً "فإما يكون للانسان حرًّا سيدًّا مستقلاًّ أو لا يكون".
وشدد على أنه "من يظنّ انّ تسويات او اتفقات او أحداث خارجية كاحداث غزة تفرض علينا رئيسًا من هنا أو هناك وبحسب نتائج الاحداث والرابح والخاسر فيها فهو واهم"، لافتاً الى أن "لا تنسوا معادلة الداخل لذلك تعالوا ننتخب رئيسًا الآن دون انتظار نتائج الحرب التي ستطول للاسف".
وذكر أنه "اذا سأل سائل ما علاقة لبنان نحيفه الى شهداء الاعلام ونذكر بكل اعتداءات اسرائيل التي ردعته بسالة المقاومة. وما كنا لنتكلم عن ثروة لبنان وندعو الى عدم التسرع باستنتاجات خاطئة حول عدم وجود غاز في بحرنا ونذكر بمعادلتنا السابقة ان لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا. ومخطئ من يتصور ان شرق المتوسط عائم على غاز طبيعي فيما الشاطئ اللبناني محروم منه".
وأردف "مخطئ من يظن ان اغراق لبنان بالنازحين ينسينا حق العودة لأكثر من نصف مليون فلسطيني"، مضيفاً "لبنان لا يمكنه الاّ ان يكونَ نصيراً لفلسطين، ولكن الا يحقُ له ان يكونَ نصيراً لنفسِه؟ لقد جرَّبَ بعضُنا اباحة أرضنا للغير واختبرنا جميعُنا مآسيها، كما جرَّبَ بعضُنا التعاملَ مع العدو ودفعْنا جميعُنا اثمانَها، وجرّبنا المقاومة واستفدنا من منافِعها. الا يحقُ لنا ان نرفضَ في وقتٍ واحد العمالة وجعل وطننا ساحةً بدل ان يكون دولةً؟".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
باسيل
ذكرى 13 تشرين
التالي
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-10-08
باسيل: أطراف المقاومة أثبتوا أنهم قادرون على استعادة أرضهم
أخبار لبنان
2023-10-08
باسيل: أطراف المقاومة أثبتوا أنهم قادرون على استعادة أرضهم
0
أخبار لبنان
2023-10-07
باسيل: الحرب التي بدأت بين الفلسطينيين وإسرائيل قد لا تنتهي بسرعة
أخبار لبنان
2023-10-07
باسيل: الحرب التي بدأت بين الفلسطينيين وإسرائيل قد لا تنتهي بسرعة
0
أخبار لبنان
2023-10-01
باسيل: الجيش في عيوننا لا نتكلّم عليه كمؤسّسة نتكلّم على افراد فيه متواطئين سياسيًا
أخبار لبنان
2023-10-01
باسيل: الجيش في عيوننا لا نتكلّم عليه كمؤسّسة نتكلّم على افراد فيه متواطئين سياسيًا
0
آخر الأخبار
2023-10-01
باسيل: هدفنا نقل لبنان إلى نظام إقتصادي مالي جديد فيه الإنتاج والمبادرة الفردية والخروج من النموذج الحالي القائم على الريع والزبائنية السياسية
آخر الأخبار
2023-10-01
باسيل: هدفنا نقل لبنان إلى نظام إقتصادي مالي جديد فيه الإنتاج والمبادرة الفردية والخروج من النموذج الحالي القائم على الريع والزبائنية السياسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:28
شحنتا إمدادات طبية وصلت إلى لبنان
أخبار لبنان
16:28
شحنتا إمدادات طبية وصلت إلى لبنان
0
أخبار لبنان
16:02
الدفاع المدني: لا صحة لتعرض مركزنا في علما الشعب للقصف
أخبار لبنان
16:02
الدفاع المدني: لا صحة لتعرض مركزنا في علما الشعب للقصف
0
أخبار دولية
14:21
ماكرون حذّر رئيسي... وهذا ما تضمّنه التحذير
أخبار دولية
14:21
ماكرون حذّر رئيسي... وهذا ما تضمّنه التحذير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
للبنان دور مركزي في شبكة الاعمال التي تخلقها المنظمة العالمية للفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
14:09
للبنان دور مركزي في شبكة الاعمال التي تخلقها المنظمة العالمية للفرنكوفونية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-10-14
هل هناك علاقة بين الصداع النصفي وخطر الإصابة بسرطان الثدي؟
صحة وتغذية
2023-10-14
هل هناك علاقة بين الصداع النصفي وخطر الإصابة بسرطان الثدي؟
0
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
0
خبر عاجل
2023-10-13
البيت الأبيض: نعمل مع مصر وإسرائيل لتوفير ممر آمن للخروج من غزة قبل غزو محتمل
خبر عاجل
2023-10-13
البيت الأبيض: نعمل مع مصر وإسرائيل لتوفير ممر آمن للخروج من غزة قبل غزو محتمل
0
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
أخبار دولية
16:39
بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
للبنان دور مركزي في شبكة الاعمال التي تخلقها المنظمة العالمية للفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
14:09
للبنان دور مركزي في شبكة الاعمال التي تخلقها المنظمة العالمية للفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للرواية المصورة أو الـbande dessinee أرباب رائدون في لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للرواية المصورة أو الـbande dessinee أرباب رائدون في لبنان والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطفى بسيوني اكد للـ LBCI ان مصر لن تقبل بترحيل الفلسطينيين إلى اراضيها
تقارير نشرة الاخبار
14:04
مصطفى بسيوني اكد للـ LBCI ان مصر لن تقبل بترحيل الفلسطينيين إلى اراضيها
0
أخبار لبنان
14:04
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
أخبار لبنان
14:04
باسيل بذكرى 13 تشرين: من يظنّ ان تسويات او أحداث خارجية كأحداث غزة تفرض علينا رئيسًا فهو واهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التوتر متواصل منذ الصباح في الجنوب والمنطقة شهدت جولات من الهدوء واخرى من القصف.. كيف هي الصورة الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بالارقام هكذا يدفع اقتصاد اسرائيل الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:57
بالارقام هكذا يدفع اقتصاد اسرائيل الثمن
0
أخبار دولية
13:56
صور وفيديوهات اطفال غزة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي..
أخبار دولية
13:56
صور وفيديوهات اطفال غزة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي..
0
رياضة
13:54
نجم ليفربول محمد صلاح وقع بفخ الصمت عما يجري في قطاع غزة ومتابعيه لم يترددوا بالـ unfollow
رياضة
13:54
نجم ليفربول محمد صلاح وقع بفخ الصمت عما يجري في قطاع غزة ومتابعيه لم يترددوا بالـ unfollow
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:32
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
10:32
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان
2
خبر عاجل
09:09
وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد
خبر عاجل
09:09
وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد
3
خبر عاجل
06:08
مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم
خبر عاجل
06:08
مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم
4
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
آخر الأخبار
00:24
وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً
5
حال الطقس
02:30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
02:30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
6
خبر عاجل
15:12
الجيش الاسرائيليّ: نستهدف الآن أهدافًا لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
15:12
الجيش الاسرائيليّ: نستهدف الآن أهدافًا لحزب الله في لبنان
7
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
أخبار لبنان
01:56
بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري
8
خبر عاجل
06:39
تصحيح عن مقتل زوجة وأبناء أبو عبيدة: هو إعلامي مع القسام أيضًا وليس المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام
خبر عاجل
06:39
تصحيح عن مقتل زوجة وأبناء أبو عبيدة: هو إعلامي مع القسام أيضًا وليس المتحدث الرسمي بإسم كتائب القسام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More