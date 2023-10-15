شحنتا إمدادات طبية وصلت إلى لبنان

سلّمت منظمة الصحة العالمية إمدادات طبية حيوية إلى لبنان "لمساعدته على الاستعداد لمواجهة أي أزمة صحية قد تحدث".



وأشارت، في بيان، إلى وصول شحنتين من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة، في دبي، تضمنتا كمية كافية من الأدوية واللوازم الجراحية ولوازم علاج الرضوح لتلبية حاجات ما بين 800 إلى 1000 مصاب.



وعملت وزارة الصحة اللبنانية على تحديد مستشفيات الإحالة التي ستتلقى هذه الإمدادات البالغة الأهمية.