مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع التمور في لبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء تمورًا على الأسر الأشد عوزًا، في طرابلس والبقاع الأوسط وجبل لبنان.



واستفاد منها 45,250 شخصًا، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور، في جمهورية لبنان للعام 2023.