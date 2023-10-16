المرصد الأوروبيّ للنزاهة: عدم التعامل مع ملف الغاز في لبنان على قاعدة "النكايات السياسية"

شدّد المرصد الأوروبيّ للنزاهة، في لبنان، على ضرورة التعامل مع ملف الغاز، في لبنان، بطريقة علمية وليس على قاعدة "النكايات السياسية".



ورأى المرصد أنّه من المتوقع كان أن تصدر نتائج الاستكشاف، في البلوك ٩ - جنوبي لبنان، أواخر تشرين الأول أو أوائل تشرين الثاني على أبعد تقدير.



ولفت إلى أنّه كان مفاجئًا ظهور نتائج استكشاف وتشير إلى عدم وجود غاز في هذا الحقل ليُسمع بعدئذٍ أخبار غير مؤكدة تتحدث عن وقوع خطئ ومعاودة الأعمال، في هذا الحقل.



وطالب المرصد بتحييد هذا الملف عن الصراع الدائر، في المنطقة، معتبرًا أنّ فيه خلاصًا للبنان.