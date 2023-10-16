سوق "البالات" في طرابلس اشتعلت بالنيران

احترقت عشرات الخيم والبسطات، في سوق البالات، في طرابلس، بعد اندلاع النيران.



وأطلق عدد من شباب المنطقة النار بكثافة، في الهواء، احتجاجًا على عدم حضور عناصر الدفاع المدنيّ لإخماد النيران.



وسُمع دوي انفجارات، في السوق، تبين انه ناتج عن انفجار قوارير غاز كانت موجودة داخل الخيم.