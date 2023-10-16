ممثل حركة حماس في لبنان للـ LBCI: موضوع التهجير لن ينجح

أوضح ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان أن الاسرائيلي اكمل استعداداته تقريبا لشنّ هجوم برّي على قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم يتم اتخاذ القرار بالعملية.



ورأى خلال برنامج "نهاركم سعيد"، ان سبب التأجيل قد يكون بسبب فشل وزير الخارجية الاميركي بتنفيذ وعده من توفير نطاق عربي للعدوان، وسبب آخر، وهو تحسّب توفير الامكانيات والقدرات.



وعن فتح معبر رفح، قال حمدان: "موقفنا واضح، العدوان الاسرائيلي يجب ان يتوقف على الشعب الفلسطيني، ولن يُضعف قوة المقاومة، وارسلنا عدة رسائل من خلال الهجمات تترجم استعدادنا لأي أمر".



وأضاف: "اسرائيل حاولت ان تقوم بعملية تهجير للفلسطينيين، على الاقل مليون فلسطيني، عبر فتح معبر رفح، نحن ومصر رفضنا ذلك، لاحقا لجأ الاسرائيلي الى التهجير الداخلي. لكن القصف اقنع الفلسطينيين ان لا جدوى من التحرك بل قد يكون مصيدة، وبالتالي لا اعتقد، انه سيتم التجاوب معهم، وبالتالي موضوع التهجير لن ينجح".

وتابع: "نحن نعنيون بتبادل الاسرى لكن يجب ان يتم وفق ظروف معينة".