مستشفى قلب يسوع تغرق بالمياه

غمرت المياه الجارية من الطرقات مداخل مستشفى قلب يسوع، في بيروت، مما أدى إلى شل حركة المستشفى.



وناشدت المستشفى الجهات المعنية للتدخل فورًا.