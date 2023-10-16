محاضر ضبط بحق محطات محروقات

نظمت فرق مصلحة الاقتصاد والتجارة ثلاث محاضر ضبط، في البيسارية ومحضر، في جويا، لعدم التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة لجهة البنزين ٩٥ اوكتان والمازوت ديزل اويل .



وجالت في الجنوب على محطات المحروقات، في محورين: الأول شمل بلدات البيسارية كوثرية السياد وقعقعية الصنوبر والثاني بلدات جويا المجادل والشهابية.