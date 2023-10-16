البيسري يلتقي شيا وبحث في الأوضاع العامة

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتم البحث في الأوضاع العامة وتطورات الوضع في الجنوب.