نقابة محرري الصحافة ترفع مسألة استهداف الصحافيين في لبنان

طلبت نقابة محرري الصحافة اللبنانية من الاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدوليّ للصحفيين، واتحاد صحفيي آسيا واوقيانيا وجميع النقابات المنضوية في هذه الاتحادات رفع مسألة استهداف الصحافيين والاعلاميين والمصورين، في جنوب لبنان أمام الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ قرار واضح بادانة القوات الإسرائيلية.



وأتى هذا الطلب، في كتاب، بعدما "ذهب ضحية" المصور عصام عبدالله ووقع أربعة جرحى من الصحافيين والاعلاميين الذين كانوا يقومون بواجبهم المهنيّ.