الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: الحكومة تواصل اتصالاتها ولا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان

أخبار لبنان
2023-10-16 | 06:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: الحكومة تواصل اتصالاتها ولا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ميقاتي: الحكومة تواصل اتصالاتها ولا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"أن الحكومة تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لابقاء الوضع هادئا في الداخل اللبناني قدر المستطاع وابعاد لبنان عن تداعيات الحرب الدائرة في غزة".

وشدد على ان" الاتصالات تتم بعيدا من الاثارة الاعلامية حرصا على نجاحها ولعدم اثارة الهلع عند الناس". معتبرا أن "الاتهامات التي توجّه الى الحكومة بالتقصير هي اتهامات سياسية للتحامل ولا أساس لها على ارض الواقع".

وفي خلال لقاءاته في السرايا اليوم قال الرئيس ميقاتي:"هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان،لان اللبنانيين غير قادرين على التحمّل".

وقال:"لبنان في عين العاصفة ،والمنطقة ككل في وضع صعب ولا يمكن لاحد أن يتكهن بما قد يحصل.الامور تقارب وفق تغير الساعة وتتابع الاحداث، ولا أحد يمكنه توقع اي شيء. لكن الاكيد أن اسرائيل تسعى الى مضاعفة استفزازاتها".

أضاف:"تبادلت الاتصالات مع الادارة الاميركية، مع نيولاند،باربرا ليف ، آموس، وايضا مع رئيسة وزراء ايطاليا والرئيس الفرنسي والرئيس اردوغان ووزير خارجية تركيا. كذلك تواصلت عدة مرات مع وزير خارجية الاردن ورئيس وزراء قطر،الامين العام للامم المتحدة مرات عدة،ووزير خارجية بريطانيا ووزيرة خارجية كندا".

وتابع:"نحن نقوم بما يلزم من اتصالات بشكل هادئ وبعيدا من الاستعراض الاعلامي، لان المبالغة في الحديث عن هذه الاتصالات سيولد نوعا من الخوف الاضافي عند الناس. البعض يسأل لماذا لم ندع المجلس الاعلى للدفاع الى الاجتماع، والمجلس يرأسه رئيس الجمهورية، فهل المطلوب اثارة اشكالية داخلية اضافية؟ ومن باب الحرص على الجميع دعوت القادة الامنيين جميعهم الى جلسة مجلس الوزراء".

أضاف"في مقابل هذا العمل الهادئ نرى البعض ينتقد من باب الانتقاد او التحامل ويسأل اين الحكومة؟ لجنة ادارة الكوارث في السرايا عقدت منذ يوم الخميس الفائت وحتى اليوم أكثر من خمسة اجتماعات؟"

وقال:" هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان،لان اللبنانيين غير قادرين على التحمّل. البعض يسأل عمن بيده قرار الحرب والسلم، وفي الظروف الراهنة نحن نعمل للسلام،اما قرار الحرب فهو بيد اسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف استفزازاتها لعدم خلق توترات".

وتابع: "في اسرائيل شكلوا حكومة في اسرع وقت فلتتوحد الارادات اللبنانية لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جامعة لاظهار الحرص الكامل والجامع على الوطن.هل هناك اخطر من هذا الظرف ليتنازل الجميع عن شروطهم وينتخبوا رئيسا جديدا في اسرع وقت وتكليف رئيس حكومة بتشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة سريعا لتمكينها من العمل؟".

وختم: "يبدو من خلال الاتصالات الجارية الاقليمية الدولية الجارية أن هناك ضغطا كبيرا للتوصل الى وقف اطلاق نار في غزة. كما أن تصريح الرئيس الاميركي فجر اليوم من أنه لا ينصح اسرائيل بالدخول الى غزة، وموقف الرئيس المصري، والحركة الديبلوماسية الجارية عندنا، كلها عوامل تؤشر الى الهدوء في حال وقف الاعتداءات الاسرائيلية". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الحكومة

تواصل

اتصالاتها

مصلحة

بالقيام

بمغامرة

لبنان

LBCI التالي
ادرعي: إذا أخطأ حزب الله التقدير في تجربتنا فإن الرد سيكون فتاكاً
البيسري يلتقي شيا وبحث في الأوضاع العامة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-09-06

ميقاتي: الحكومة على استعداد للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-12

ميقاتي بعد الجلسة الوزارية: في الجلسة التي شارك فيها القادة الامنيون طلبنا من المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-06

ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء في السراي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد

LBCI
صحف اليوم
2023-08-20

مصادر "الأنباء الالكترونية": "لبنان القوي" يعرقل عمل الحكومة لحشر ميقاتي في الزاوية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:28

بيان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار لبنان
08:01

وصول وزيرة الخارجية الفرنسية الى بيروت

LBCI
امن وقضاء
07:44

الجيش يعثر على 20 منصة إطلاق صواريخ على المناطق الحدودية

LBCI
أخبار لبنان
07:18

انهيار مبنى في المنصورية (فيديوهات)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-10-07

نتنياهو: سننتقم منهم على اليوم الأسود الذي سببوه لإسرائيل وسننتقم من كل المناطق التي تتواجد فيها حماس

LBCI
حال الطقس
01:54

طقس متقلب ويضعف تأثير الكتل بعد ظهر اليوم

LBCI
أخبار دولية
06:30

عشرات العائلات من الجنسية الأميركية تنتظر عند مرفأ حيفا لاجلائها

LBCI
منوعات
04:28

في موقف طريف وصادم...هذا ما سرقه الدب من الثلاجة بعد اقتحامه أحد المنازل! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:18

انهيار مبنى في المنصورية (فيديوهات)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:11

الطرقات تعوم من جديد صباحا مع موجة الامطار الغزيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:39

لبنان ودع اليوم الصحافية جزيل خوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

كيف هو الوضع الأمني جنوبا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:32

كيف تبدو صورة الحراك الاقليمي والمشهد الاسرائيلي الداخلي اليوم؟

LBCI
أخبار دولية
06:30

عشرات العائلات من الجنسية الأميركية تنتظر عند مرفأ حيفا لاجلائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:28

الـLBCI موجودة عند أقرب نقطة تجمع في العريش عند حدود معبر رفح... كيف تبدو الصورة؟

LBCI
أخبار دولية
05:48

وزير الخارجية المصري: نرفض تهجير الفلسطينيين....نظيرته الفرنسية: لإدخال المساعدات إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
16:39

بلينكن: المستقبل الأفضل للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:32

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:09

وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد

LBCI
أخبار لبنان
07:18

انهيار مبنى في المنصورية (فيديوهات)

LBCI
خبر عاجل
15:12

الجيش الاسرائيليّ: نستهدف الآن أهدافًا لحزب الله في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:15

ما صحة كلام سالم زهران بأن قرار التدخل في الحرب قد اتُخذ؟

LBCI
منوعات
11:30

عثروا على إبنة الـ5 أعوام مصابة بطعنات عدة... وهوية الفاعل مخيفة!

LBCI
خبر عاجل
16:37

صاروخان جديدان اطلقتهما طائرة مسيرة إسرائيلية في محلة "جلّ الحمّار" جنوبي بلدة ⁧‫العديسة

LBCI
خبر عاجل
04:51

معلومات الـLBCI: العثور على ٧ صواريخ غراد كانت جاهزة للانطلاق من محلة الحنية وقد عمل الجيش على تفكيكها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More