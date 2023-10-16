انهيار مبنى في المنصورية (فيديوهات)

انهار مبنى من 5 طوابق في حي بدران في المنصورية.



وفي التفاصيل، سمع سكان المبنى صباح اليوم بأصوات تصدّع، لتنهار لاحقا.

ويرجّح أن هناك 5 أو 6 أشخاص عالقون تحت الأنقاض.