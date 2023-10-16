وصول وزيرة الخارجية الفرنسية الى بيروت

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت آتية من القاهرة، في زيارة للبنان، تجري خلالها محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.



وكان في استقبالها في صالون الشرف في المطار مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي، والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.