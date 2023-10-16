بري يدعو الى الوقوف الى جانب اهل غزة

اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ الدفاع عن غزة ليس مسؤولية الفلسطينيين وحدهم بل الأمة جمعاء.ودعا بري إلى الوقوف إلى جانب أهل غزة، خلال الاجتماع الطارئ لإتحاد مجالس الدول الأعضاء، في منظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد في الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الوطني الجزائري ابراهيم بو غالي.وطالب الدول الاعضاء في المنظمة بإلغاء الاتفاقيات او تجميد العمل وتشكيل وفود حكومية تتوزع على عواصم كافة.