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مولوي من أمام المبنى المنهار في المنصورية: تواصلت مع المعنيين للقيام بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس وإخلاء المباني المحيطة

وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الى المنصورية حيث المبنى المنهار.



وقال: "تواصلت مع المعنيين للقيام بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس وإخلاء المباني المحيطة لمنع كارثة أكبر ولا نريد أن نعيق عمل أجهزة الإنقاذ".