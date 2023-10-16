المكاري في كتابين لوكالتي "رويترز" والصحافة الفرنسية: نأسف للمساواة بين القاتل والقتيل

وجه وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري كتابين الى كل من وكالتي "رويترز" والصحافة الفرنسية، أعرب فيهما عن أسفه "الشديد لما صدر عنهما بشكل ملفت، لجهة تجهيل قاتل المصور عصام عبدالله وجرح المراسلة كريستينا عاصي التي أصيبت بنيران الاحتلال الاسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ولجهة المساواة بين القاتل والقتيل".



وأعلن أن "وزارة الاعلام لن تتهاون في متابعة هذا الموضوع لجهة احقاق الحق وحفظ حقوق الشهيد عبدالله من أي نوع كانت ومن أي جهة، وكذلك الامر بالنسبة للمصابة كريستينا".



