الدفاع المدنيّ يعمل على انتشال سيدة من تحت أنقاض مبنى المنصورية

يعمل الدفاع المدنيّ على انتشال سيدة، من تحت أنقاض المبنى الذي انهار، في المنصورية.

ويواصل فريق آخر من الدفاع المدنيّ أعمال الحفر.