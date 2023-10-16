طريق أنفاق المطار أصبح سالكاً... وحركة المرور كثيفة

#حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #خلدة حتى انفاق #المطار بالاتجاهين
— التحكم المروري (@tmclebanon) October 16, 2023
#حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #خلدة حتى انفاق #المطار بالاتجاهين
يطلب من السائقين عدم سلوك طريق انفاق #المطار بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه، تم التواصل مع فرق الصيانة والاشغال للمعالجة وعناصر من مفرزة السير #بعبدا في المحلة لتسهيل السير
— التحكم المروري (@tmclebanon) October 16, 2023
يطلب من السائقين عدم سلوك طريق انفاق #المطار بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه، تم التواصل مع فرق الصيانة والاشغال للمعالجة وعناصر من مفرزة السير #بعبدا في المحلة لتسهيل السير