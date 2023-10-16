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طريق أنفاق المطار أصبح سالكاً... وحركة المرور كثيفة

أخبار لبنان
2023-10-16 | 09:24
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طريق أنفاق المطار أصبح سالكاً... وحركة المرور كثيفة
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طريق أنفاق المطار أصبح سالكاً... وحركة المرور كثيفة

أصبح طريق انفاق المطار سالكا، وذلك بعد معالجة تجمّع المياه في المحلة.
 
وأفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة حتى انفاق المطار بالاتجاهين.
 
وكانت غرفة التحكم المروري قد طلبت في وقت سابق من السائقين عدم سلوك طريق انفاق المطار بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه. وقالت: "تم التواصل مع فرق الصيانة والأشغال للمعالجة وعناصر من مفرزة السير بعبدا في المحلة لتسهيل السير".
 
 

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