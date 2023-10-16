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ميقاتي عرض مع وزيرة خارجية فرنسا والبخاري العلاقات الثنائية..
أخبار لبنان
2023-10-16 | 10:25
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ميقاتي عرض مع وزيرة خارجية فرنسا والبخاري العلاقات الثنائية..
عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بعد ظهر اليوم في السرايا، العلاقات الثنائية ببن لبنان وفرنسا والوضع الراهن في لبنان والمنطقة.
وشارك في اللقاء الوفد الفرنسي المرافق للوزيرة كولونا وضم السفير في لبنان هيرفيه ماغرو، مديرة افريقيا الشمالية والشرق الاوسط آن غريو، وعدد من المستشارين.
وعن الجانب اللبناني شارك المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والوزير السابق نقولا نحاس.
في خلال الاجتماع شدد الرئيس ميقاتي "على اجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة"، معتبرا" أن وقف اطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الامر".
وشدد على" ضرورة تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد".
بدورها ابدت الوزيرة كولونا قلقها من الاوضاع في المنطقة، وقالت" ان فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والاوروبية المعنية بالاضافة الى الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، كما انها تبذل جهدا لايجاد اطار حل للقضايا المطروحة حاليا والبحث في الحلول التي تمنع التصعيد غير المحسوبة".
واضاف " يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة".
سفير السعودية
واستقبل رئيس الحكومة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية العمل لابعاد لبنان عن توترات المنطقة.
وسلّم السفير الرئيس ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر القمة العربية - الافريقية الخامسة المقرر عقدها في الحادي عشر من الشهر المقبل في الرياض.
أخبار لبنان
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