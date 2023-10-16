"الريجي" باشرت بشراء محصول التبغ والتنباك شمالا

اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان، انها "باشرت بشراء محصول التبغ والتنباك في الشمال بواسطة ثلاث لجان، ويتوقع انتهاؤها خلال شهر".



وأبدى المزارعون "ارتياحهم للأسعار ولسير الاعمال وخصوصاً في هذه الظروف العصيبة الراهنة. ومن المقرر أن تبدأ اعمال شراء محصول التبغ في الجنوب خلال الاسبوع الجاري".