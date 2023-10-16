الحلبي: إقفال المدارس في المناطق الجنوبية غدًا مع استمرار الدراسة في المدارس الواقعة في الأقضية كافة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي "الاستمرار بتطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الثلاثاء في١٧/١٠/٢٠٢٣ ، أي حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماما للحدود الجنوبية الدولية دون سواها. وان تستمر الدراسه في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة".



ودعا المواطنين إلى "متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم لمتابعة التطورات ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي".