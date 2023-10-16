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بري عرض مع كولونا الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة
أخبار لبنان
2023-10-16 | 12:34
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بري عرض مع كولونا الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومديرة افريقيا الشمالية والشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
واللقاء الذي استمر لأكثر من 45 دقيقة، غادرت بعده كولونا من دون الادلاء بتصريح.
أخبار لبنان
نبيه بري
كاترين كولونا
لبنان
العدوان الاسرائيلي
غزة
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