قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الفرنسية... وهذا ما جرى بحثه

قائد الجيش استقبل وزيرة الخارجية الفرنسية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان Hervéهيرفيه ماغرو ومديرة شؤون أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية الفرنسية آن غريو، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.