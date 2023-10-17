الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تسلل لمجموعة من لبنان وقتل 4 منهم

قتل الجيش الأسرائيليّ أربعة أشخاص حاولوا التسلل من لبنان، وَفق ما أعلنت السلطات.



وقال الجيش الإسرائيليّ، في بيان: "قبل قليل، رصدت قوات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيليّ متسللين حاولوا التسلل إلى السياج الأمنيّ مع لبنان وزرع عبوة ناسفة".