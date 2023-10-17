الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 قذيفة فوسفورية فوق الضهيرة واحتراق أحد المنازل (صور)

الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 قذيفة فوسفورية

رمى الجيش الإسرائيلي ليلاً أكثر من مئة قذيفة فوسفورية فوق الضهيرة ما ادى الى احتراق الطابق السفلي لأحد المنازل في البلدة، من دون وقوع اصابات.



ويعمل حالياً مركز اطفاء الناقورة على اخماد الحريق.



اشارة الى أن بلدة الضهيرة تشهد نزوحاً كاملاً نتيجة ما حصل خلال ساعات الليل من قصف فوسفوري طال معظم القرية.