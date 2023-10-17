الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في جنوب لبنان

يقصف الجيش الإسرائيليّ الحدود اللبنانية، في القطاع الشرقيّ من الجنوب.



ويلقي قنابل على تلة حمامص حيث امتد القصف على منطقة العزية بين كفركلا ودير ميماس، إضافة إلى الوزاني.

ويستهدف سهل مرجعيون - الخيام مقابل المطلة بقنابل فوسفورية.