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نواب المعارضة من البرلمان: لا للحرب

أخبار لبنان
2023-10-17 | 04:55
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نواب المعارضة من البرلمان: لا للحرب
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نواب المعارضة من البرلمان: لا للحرب

ابدى نواب كتل التجدد، الكتائب اللبنانية والجمهورية القوية، تقدم، خط أحمر، لقاء شمال -3 وبلال حشيمي دعمهم للشعب الفلسطينيّ، مطالبين المجتمع الدوليّ بممارسة اقصى الضغوط لوضع حد للعنف، وتطبيق القرارات الدولية كلها، لإيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية واقامة دولة فلسطينية مستقلة، على اسس الارض مقابل السلام.

ورفض نواب المعارضة، في بيان، جر لبنان إلى حرب سيكون ثمنها غاليًا جدًا عليه، مشيرين إلى أنّ لبنان "وقود في نار مصالح دولة أخرى، تحاول تحقيق المكاسب على حساب دم أبنائه وهي وحلفائها في لبنان كانوا السبب في الانهيار الكامل."
 
وشدّد النواب على أهمية انتظام العمل في المؤسسات ويبدأ ذلك بانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأسس الدستورية.

وقال النواب: "كنواب في البرلمان اللبناني، وممثلي الشعب والأمة، جئنا نقول لا، 
لا للحرب، 
لا لجرّ لبنان نحو الدمار، 
لا لتحكم اي كان بسيادة لبنان وبقرار الحرب والسلم، 
لا لإدخالنا في مجهول مغامرات لا مصلحة للبنان فيها. 
لقد دفع وطننا أثمانا باهظة في الأمس القريب والبعيد نتيجة الصراعات الإقليمية إلى أن تفككت مؤسساته وانهارت مقوماته وهاجر جزء كبير من شعبه."






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