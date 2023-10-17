تقرير جمعية المصارف صدر وهذا ما تضمن

أصدرت جمعية المصارف تقريرها الاقتصاديّ لغاية شهر آب الماضي عن الوضع الاقتصاديّ العام إضافةً إلى تطورات المالية العامة والدين العام وأبرز التطورات المصرفية والنقدية.يمكنكم الاطلاع على التقرير