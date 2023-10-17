بري: امام ما يجري في المنطقة نحن امام فرصة لإنتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟

بري: امام ما يجري في المنطقة نحن امام فرصة لإنتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه رؤساء اللجان النيابية والمقررين أن أمام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان نحن امام فرصة لإنتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟

