محضر ضبط لمحطة في النبطية وانذارات خطية لمحالات أخرى

سطّر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك، في محافظة النبطية محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات لبيعه صفيحة البنزين بسعر أعلى من السعر الرسميّ.



ووجّهوا، بمرافقة عناصر جهاز أمن الدولة ومؤازرتها، إنذارات خطّية لبعض أصحاب المؤسسات التجارية بضرورة إعلان الأسعار على السلع المعروضة للبيع، في محلاتهم، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم.