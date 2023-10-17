بوحبيب: الاعتداءات الإسرائيلية تؤدي إلى توتر الجبهة بشكل يصعب احتواؤه.. فيدان: نعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية خرق للقرار 1701.



واعتبر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركيّ، أنّها تؤدي إلى توتر الجبهة بشكل يصعب احتواؤه.



من جهته، أعلن وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أن تركيا تعمل لعدم تمدد الحرب إلى لبنان والبلدان الأخرى وأنّها تتضامن مع الموقف المِصري بشأن ما يجري في غزة.



وطالب المجتمع الدولي بأخذ خطوة لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967"، مشيراً إلى أنّ وزراء خارجية الدول الأعضاء، في منظمة التعاون الإسلاميّ يجتمعون، غدًا في جدة.