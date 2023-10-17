قصف مدفعي على الحدود اللبنانية

قصف مدفعي على الحدود اللبنانية



اعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً مضاداَ للدبابات أطلق على أحد مواقعه على الحدود اللبنانية وبأن المدفعية الاسرائيلية ردّت مستهدفة مواقع إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تعرّض لنيران أسلحة خفيفة على السياج الحدودي وأنه رد بالمدفعية على مصادر إطلاق النيران.