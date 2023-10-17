الأمم المتحدة نفت تقارير في شأن نقل موظفيها من لبنان

نفت الأمم المتحدة التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى نقل موظفي الأمم المتحدة، من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى.وأكّدت، في بيان صحافيّ، أنّها تستمر في عملياتها وأنشطتها، في لبنان من دون انقطاع، وإنّها ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة.وحثّت الأمم المتحدة وسائل الإعلام على التحقق من دقّة التقارير، قبل نشرها ومشاركتها مع الناس.