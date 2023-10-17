الاعلامي عماد الدين اديب: ولي العهد السعودي أسمع بلينكن كلاما شديد اللهجة في شأن ما يحدث في غزة

كشف الاعلامي عماد الدين اديب في مداخلة له في برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI عما دار بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن في لقائهما الاخير في الرياض، حيث اسمعه كلاما شديد اللهجة لما تقوم به اسرائيل في قطاع غزة وان على الولايات المتحدة ألا تتوقع من اي زعيم عربي الموافقة على استمرار ما يجري في غزة.