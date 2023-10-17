ميقاتي خلال لقائه وزير خارجية تركيا : لوقف الحرب الدائرة

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الراهن في جنوب لبنان وغزّة.



وأكد رئيس الحكومة "أن الاولوية الراهنة يجب أن تكون وقف الحرب الاسرائيلية الدائرة في غزة والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان".



وجدد"شكر تركيا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة"، واعتبر"ان دعم تركيا لترميم مبنى وزارة الخارجية يندرج في اطار الخطوات المشكورة للوقوف الى لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها".



أما وزير خارجية تركيا، فأشار "الى التواصل مع الاسرائيليين لحضهم على وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الى قطاع غزة والعمل على ايجاد حل نهائي للصراع انطلاقا من حل الدولتين".