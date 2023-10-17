الجيش: طيران ليلي بين هذه القواعد الجوية

أعلنت القوات الجوية في قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه تنفيذ طيران ليليّ اعتبارًا من 17 /10/ 2023 ولغاية 19 /10/ 2023 ما بين الساعة 18.30 والساعة 24.00 من كل يوم، بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات"، وذلك حسب بيان الجيش.