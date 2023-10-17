جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة في الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/10/2023 ، في السراي الكبير.



وتتضمّن الجلسة البحث في البنود الواردة على جدول الأعمال، وعرض وزارة الاشغال العامة والنقل للتقرير الشامل عن وضعية سير العمل، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وخلاصة الاجراءات والتدابير المطلوبة لمعالجة الثغرات وتأمين حسن انتظام سير العمل والسلامة العامة في المطار.



وتبحث الجلسة إلى جانب ذلك، في عرض رئيس مجلس الوزراء لموضوع تشغيل مطاري الشهيد رينه معوض (القليعات) ورياق.