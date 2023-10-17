جنبلاط لبايدن: ألا يمكنك أن تقترح وقف إطلاق النار بدلاً من جلب المزيد من القوات والمعدات؟

مرّة جديدة، توجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الاسبق، وليد جنبلاط، للرئيس الاميركي جو بايدن، قائلا: "ألا يمكنك أن تقترح وقف إطلاق النار بدلاً من جلب المزيد من القوات والمعدات، أليس كافياً 6000 طن من القنابل، 4 آلاف قتيل، و10 آلاف جريح ومليون نازح، وأين يجب أن يبقى الناس في غزة يا سيد بلينكن إذا لم يبق هناك أي منازل؟"



وأضاف: "الأفضل أن يكون هناك قرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لوقف تدمير غزة الذي سيؤدي إلى فوضى عارمة في المنطقة، وكبداية افتحوا معبر رفح من جميع الجهات بدون شروط مسبقة. مجرد بعض الأفكار سيدي الوزير".



وعلى صعيد آخر، دان جنبلاط الهجوم في أراس وبروكسل، قائلا: "أذكركم أن الإرهاب ليس له دين. حان الوقت لوقف بعض التصفيات التي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية".