رويترز: عمليات شركات طيران الشرق الأوسط لم تتأثر بنقل موقع الطائرات



بحسب رويترز، وضعت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية 5 طائرات من أصل 24 طائرة في تركيا كإجراء احترازي في حالة حدوث أي صراع.



وأكدت بحسب مصدر رسمي، أن عمليات شركات طيران الشرق الأوسط لم تتأثر بنقل موقع الطائرات وكل الرحلات مستمرة كالمعتاد.