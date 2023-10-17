المقاومة الاسلامية استهدفت 5 مواقع اسرائيلية

استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية، عصر اليوم، مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة، وهي: زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية و بركة ريشا، وفق ما أعلنت، في بيان.