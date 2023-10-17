المقاومة الإسلامية تنعى شهداء لها!

نعت المقاومة الإسلامية حسين عباس فصاعي "ساجد كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، ومحمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وحسين هاني الطويل "ربيع" من بلدة خربة سلم جنوب لبنان، إبراهيم حبيب الدبق "جون" من بلدة كونين جنوب لبنان. ومهدي محمد عطوي "أمير كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان.



