لجنة التنسيق اللُّبنانيَّة - الفرنسيَّة في الذكرى الـ 4 لـ 17 تشرين: المواجهة مستمِرَّة مع منظومة الفساد والسِّلاح

تعهدت لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية "بالتعاون مع شركائها في الاغتِراب اللُّبناني، انتفاضة 17 تشرين الاستمرار في رفع مطالبها، والدفاع عن أهدافها". باعتبارها "فرصة تاريخية لاستعادة الكرامة والتأسيس لبناء دولة العدالة والمواطنة" في مواجهة "تحالف المافيا والميليشيا الذي عمل طيلة السنوات الاربعة الماضية على إسكات كل صوت معترض، من خلال القمع والترهيب".



جاء ذلك في بيان اصدرته اللجنة في بيروت وباريس في وقت واحد وقصدت بان يكون نداء وجهته إلى اللبنانيين في الذكرى السنوية الرابعة لانتفاضة 17 تشرين وجاء فيه: