دعما لابناء غزة... تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية

شهدت مختلف المناطق اللبنانية، ومنها العاصمة بيروت، الطريق الجديدة، النبطية، صيدا، المشرفية وطرابلس، تظاهرات داعمة لابناء غزة، وذلك إثر القصف الذي استهدف مستشفى في غزة أودى بحياة أكثر من 500 شخص.وهتف المتظاهرون نصرة للاقصى و"الموت لاسرائيل"، حاملين أعلام فلسطينية وأخرى تابعة لفصائل فلسطينية.