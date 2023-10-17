وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة ، يوم غد الاربعاء ، استنكارا وشجبا للمجزرة التي تخطت كل التوقعات ، التي ارتكبها العدو الصهيوني في قصف المستشفى المعمداني في فلسطين .



واعتبر أن هذه الجريمة وصمة عار على جبين الإنسانية والدول الصامتة أمام محو شعب وحرقه وقتل المرضى والآمنين حتى على سرير المرض .