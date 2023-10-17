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ميقاتي: يوم غد الاربعاء يوم حداد وطني بعد استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

أخبار لبنان
2023-10-17 | 15:43
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ميقاتي: يوم غد الاربعاء يوم حداد وطني بعد استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
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ميقاتي: يوم غد الاربعاء يوم حداد وطني بعد استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن يوم غد الأربعاء الموافق فيه ١٨/١٠/٢٠٢٣ هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون بنتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الانسانية.

وعليه، تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة وتعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل، بحسب المذكرة.

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