عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)

تجمّع عشرات الشبان على متن دراجاتهم النارية، في منطقة ساحة الضبية، على مقربة من السفارة الاميركية في عوكر، تنديدا بقصق مستشفى المعمداني في غزة.

وهناك انتشار كبير للجيش اللبناني أمام السفارة الاميركية ومحيطها.



