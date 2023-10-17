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حزب الله: ليكن غدا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه
أخبار لبنان
2023-10-17 | 16:16
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حزب الله: ليكن غدا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه
ندّد حزب الله بالقصف على مستشفى المعمداني في غزة بالقول: "يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة... والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء الابرياء".
واعتبر حزب الله أن المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا.
وتابع بالقول:" وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على إمتداد سنوات الاحتلال البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم الاكبر الولايات المتحدة الامريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة وعن كل الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني".
وطالب "شعوب أمتنا العربية والاسلامية بالتحرك الفوري الى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات والدول أينما كان".
ودعا حزب الله المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب والقتل.
وقال :"ليكن غدا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن الى الكيان الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم، ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم".
أخبار لبنان
الله:
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